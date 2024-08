Crime horrendo: filho decapita pais e canta ao ser preso Um homem, de 41 anos, foi preso suspeito de decapitar os pais. O caso foi registrado na Califórnia (EUA).... Ric|Do R7 29/08/2024 - 12h21 (Atualizado em 29/08/2024 - 12h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Filho decapita pais, manda foto para familiares e canta Tina Turner ao ser preso Caroline de Souza Machado

Um homem, de 41 anos, foi preso suspeito de decapitar os pais. O caso foi registrado na Califórnia (EUA). O crime foi registrado no dia 9 de julho, mas as imagens do momento da prisão foram divulgadas na última sexta-feira (23). Conforme os relatos, um primo do suspeito recebeu fotos do corpo de uma das vítimas e acionou a polícia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Filho decapita pais, manda foto para familiares e canta Tina Turner ao ser preso

• Mulher grávida é morta a facadas a lado da filha; veja no Balanço Geral

• Homem é preso por suspeita de tortura e cárcere privado