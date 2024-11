Cristina Graeml promete um debate propositivo na RICtv A candidata à Prefeitura de Curitiba, Cristina Graeml (PMB), chegou a sede do Grupo RIC, em Curitiba, por volta das […] O post Cristina... Ric|Do R7 19/10/2024 - 21h08 (Atualizado em 19/10/2024 - 21h08 ) twitter

Cristina Graeml (PMB) promete focar em propostas e não em ataques em debate na RICtv

A candidata à Prefeitura de Curitiba, Cristina Graeml (PMB), chegou a sede do Grupo RIC, em Curitiba, por volta das 20h10, para participar do debate do 2º turno. Logo após a chegada na emissora, a jornalista declarou à imprensa que espera um debate com propostas, e menos ataques. O debate ocorre às 21h, deste sábado (19), com transmissão da RICtv e no Youtube.

