Críticas contundentes após tragédia no remo

O irmão de Henry Fontoura, um dos atletas de remo que morreu no grave acidente na BR-376, em Guaratuba, no […] O post Irmão de vítima... Ric|Do R7 21/10/2024 - 15h48 (Atualizado em 21/10/2024 - 15h48 )

Irmão de vítima de acidente na BR-376 critica entidades do Remo: “Hipocrisia”

O irmão de Henry Fontoura, um dos atletas de remo que morreu no grave acidente na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, criticou a Prefeitura de Pelotas (RS) e os patrocinadores da equipe após a tragédia que matou nove pessoas neste domingo (20).

