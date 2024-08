CSN Cimentos: Um Grande Passo para o Futuro em Itaperuçu A CSN Cimentos investirá R$ 3,1 bilhões para a construção de uma nova unidade industrial em Itaperuçu, no... Ric|Do R7 26/08/2024 - 18h41 (Atualizado em 26/08/2024 - 18h41 ) ‌



‌



CSN anuncia investimento de R$ 3,1 bilhões em nova unidade em Itaperuçu (PR)

A CSN Cimentos investirá R$ 3,1 bilhões para a construção de uma nova unidade industrial em Itaperuçu, no Paraná. O projeto faz parte da estratégia da empresa para expandir suas operações, com o objetivo de aumentar sua participação no mercado de cimentos.

