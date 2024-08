CT do Athletico Recebe Seleção Brasileira em Curitiba A Seleção Brasileira vai usar o CT do Caju – centro de treinamento do Athletico – na passagem por Curitiba... Ric|Do R7 23/08/2024 - 12h21 (Atualizado em 23/08/2024 - 12h21 ) ‌



Seleção Brasileira vai usar o CT do Athletico na passagem por Curitiba

A Seleção Brasileira vai usar o CT do Caju – centro de treinamento do Athletico – na passagem por Curitiba. Segundo o Furacão, os comandados de Dorival Júnior farão seis treinamentos no CT do Caju entre os dias 2 e 8 de setembro.

