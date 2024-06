Ric |Do R7

Cuca fala pela primeira vez após saída Agora ex-técnico do Athletico, Cuca deu sua versão sobre a saída do clube. O treinador deu entrevista ao repórter Vincenzo Dalicani...

Alto contraste

A+

A-

Cuca dá sua versão sobre saída do Athletico e nega conversa com Cruzeiro

Agora ex-técnico do Athletico, Cuca deu sua versão sobre a saída do clube. O treinador deu entrevista ao repórter Vincenzo Dalicani, do RIC Esporte Clube (Jovem Pan News 107.1), e falou sobre os tropeços recentes e a necessidade de reforços.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Cuca dá sua versão sobre saída do Athletico e nega conversa com Cruzeiro

• Influencer morto em capotamento fez post no dia do acidente: “Bora viver”

• Influenciador Mateus Doido é morto em tiroteio no Rio de Janeiro



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.