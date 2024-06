Cuca sai do Athletico: repercussão nacional no Bate Pronto O Bate Pronto desta segunda-feira (24) chega falando sobre a notícia do dia no futebol paranaense: a saída do técnico Cuca do Athletico...

O Bate Pronto desta segunda-feira (24) chega falando sobre a notícia do dia no futebol paranaense: a saída do técnico Cuca do Athletico. Após o terceiro empate seguido sofrido nos acréscimos e confusão após a partida com o Corinthians, o profissional pediu para deixar o clube.

