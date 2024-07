Curitiba: Desafios e soluções para a população em situação de rua A cidade de Curitiba aparece na lista das 10 capitais com mais moradores em situação de rua, de acordo com levantamento do Observatório...

‌



A+

A-

Curitiba está entre as 10 capitais com mais moradores em situação de rua

A cidade de Curitiba aparece na lista das 10 capitais com mais moradores em situação de rua, de acordo com levantamento do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua (OBPopRua/POLOS-UFMG). Conforme os dados do CadÚnico de junho, Curitiba aparece em nono lugar entre as capitais do Brasil.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Curitiba está entre as 10 capitais com mais moradores em situação de rua

• Piloto brasileira morre durante combate a incêndio florestal nos Estados Unidos

• Brasil atinge marca de 300 mil moradores em situação de rua; SP lidera