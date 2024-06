Ric |Do R7

Curitiba em alerta: alterações no trânsito e ônibus neste domingo Algumas ruas de Curitiba poderão ser bloqueadas temporariamente neste domingo (23), por causa da Corrida de Rua da Polícia Científica...

Alto contraste

A+

A-

Curitiba terá alteração de trânsito e ônibus neste domingo (23); veja detalhes

Algumas ruas de Curitiba poderão ser bloqueadas temporariamente neste domingo (23), por causa da Corrida de Rua da Polícia Científica do Paraná. De acordo com a Prefeitura de Curitiba, algumas vias serão compartilhadas com atletas e veículos, e por isso, o tráfego deve fluir pela pista da esquerda. Agentes da Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran), poderão bloquear algumas vias, se necessário.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Curitiba terá alteração de trânsito e ônibus neste domingo (23); veja detalhes

• Caminhão é flagrado transitando sem 6 pneus no PR; veículo foi apreendido

• Nova previsão de ‘Os Simpsons’? Peixe de três olhos é encontrado; veja foto



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.