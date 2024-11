Curitiba fará testes de delivery por drones após parceria com empresa Curitiba fará testes de delivery por drones após parceria com empresa Ric|Do R7 26/11/2024 - 18h49 (Atualizado em 26/11/2024 - 18h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Delivery por drones

A capital paranaense foi escolhida para receber testes práticos, em espaço urbano, do serviço de delivery feito por drones, em 2025. A inauguração do projeto com uma entrega de delivery será nesta quarta-feira (27), às 15h, no Parque Tanguá.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre essa inovação!

Leia Mais em Ric:

Cachorrinha que foi abandonada na rua é adotada pela Polícia Civil

Ana Paula Minerato se pronuncia sobre acusação de racismo e expõe ex: ‘Tô muito mal’

Operário fecha 2024 com melhor campanha da Série B dos últimos trinta anos