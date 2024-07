Ric |Do R7

Curitiba quebra recorde de chuvas para o mês de julho Em menos de quinze dias, o índice de chuvas em Curitiba bateu a meta histórica para o mês de julho. De acordo com o Sistema de Tecnologia...

Curitiba bate média histórica de chuva para mês de julho em menos de 15 dias

Em menos de quinze dias, o índice de chuvas em Curitiba bateu a meta histórica para o mês de julho. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o índice foi de 131,5 milímetros (mm), 44% a mais do que a média histórica para todo o mês de 90,8 mm.

