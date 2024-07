Curitiba Recebe Recital Inovador de Música e Poesia Durante agosto, setembro e outubro de 2024, Curitiba será palco do recital “Poesia Musicada”. As primeiras... Ric|Do R7 29/07/2024 - 20h13 (Atualizado em 29/07/2024 - 20h13 ) ‌



Poesia Musicada em Curitiba: recital de música clássica e poesia brasileira

Durante agosto, setembro e outubro de 2024, Curitiba será palco do recital “Poesia Musicada”. As primeiras apresentações acontecem nesta quinta (1°), no Teatro da Vila, e sexta-feira (2), na Casa de Leitura Manoel Carlos Karam, às 10h e às 14h.

