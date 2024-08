Curitiba se prepara para a temperatura mais baixa do ano! Mesmo já tendo uma data para o frio ir embora e o calor voltar, Curitiba pode registrar a menor temperatura... Ric|Do R7 12/08/2024 - 19h36 (Atualizado em 12/08/2024 - 19h36 ) ‌



Curitiba deve registrar menor temperatura do ano nesta semana; veja quando

Mesmo já tendo uma data para o frio ir embora e o calor voltar, Curitiba pode registrar a menor temperatura do ano. Com o recorde atual de 1,7°C, no dia 30 de junho, a capital deve registrar 1°C nesta semana, conforme previsão do Climatempo.

