Curitiba se Prepara para o Frio Extremo nesta Quarta-feira Cinco capitais do Brasil podem ter recorde de menor temperatura do ano nesta quarta-feira (14), segundo o... Ric|Do R7 13/08/2024 - 19h36 (Atualizado em 13/08/2024 - 19h36 ) ‌



Curitiba deve ser a capital mais gelada nesta quarta (14); veja temperaturas

Cinco capitais do Brasil podem ter recorde de menor temperatura do ano nesta quarta-feira (14), segundo o Climatempo. Curitiba deve ser a capital mais gelada e ter o dia mais frio do ano, com o novo recorde de temperatura.

