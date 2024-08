Curitiba se Prepara para o Incrível Reggae Day Festival! A primeira edição do Reggae Day Festival chega a Curitiba no dia 31 de agosto. O evento terá seis shows com... Ric|Do R7 19/08/2024 - 20h16 (Atualizado em 19/08/2024 - 20h16 ) ‌



A primeira edição do Reggae Day Festival chega a Curitiba no dia 31 de agosto. O evento terá seis shows com Armandinho, Chimarruts, Maskavo, Dazaranha, Tribo de Jah e Djambi.

