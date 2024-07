Curitiba: Semana de manhãs geladas e tardes ensolaradas A previsão do tempo para esta semana em Curitiba é de manhãs geladas e tardes ensolaradas, conforme informações do Simepar. Os dados... Ric|Do R7 22/07/2024 - 08h03 (Atualizado em 22/07/2024 - 08h03 ) ‌



Curitiba segue com bloqueio atmosférico e sem previsão de chuva para esta semana

A previsão do tempo para esta semana em Curitiba é de manhãs geladas e tardes ensolaradas, conforme informações do Simepar. Os dados mostram uma estabilidade nos próximos dias, com a mínima em torno dos 10°C, e as máximas passando dos 20ºC.

