Curitiba: ventos fortes e clima firme marcam o dia Os níveis de umidade começam a subir no Paraná. Algumas regiões têm previsão de fortes rajadas de vento. Confira a previsão do tempo... Ric|Do R7 04/09/2024 - 06h21 (Atualizado em 04/09/2024 - 06h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Previsão do tempo para Curitiba hoje (04/09/2024), segundo o Climatempo

O que chama atenção nesta quarta-feira (04) é a quantidade de ventos que vai aumentar. Uma frente fria em alto mar, na altura do Rio Grande do Sul, vai ajudar a estimular nuvens carregadas em algumas áreas do Paraná. Curitiba ainda terá tempo firme com mínima de 14°C e máxima de 28°C, segundo o Climatempo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Por onde anda Rafael Ilha, campeão de A Fazenda 10

• Seleção Brasileira e mais: 10 jogos que você não pode perder na Data Fifa

• Coritiba: Jorginho lamenta pior primeiro tempo, mas confia: “Estamos no caminho”