Curitibano Rudmar Fedrigo será homenageado como "Lenda do MMA"

Curitibano fundador da Chute Boxe recebe homenagem como “Lenda do MMA”

O curitibano Rudmar Fedrigo, será homenageado com o prêmio Lendas por ser um dos principais nomes do MMA mundial. A premiação acontece no próximo domingo (30), no Rio de Janeiro.

