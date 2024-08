Custos do Legislativo: O Que Você Precisa Saber A manutenção da Câmara Municipal de Curitiba tem um forte impacto no orçamento municipal. Apenas em 2024, a previsão de gastos operacionais... Ric|Do R7 01/08/2024 - 13h43 (Atualizado em 01/08/2024 - 13h43 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Radiografia da Câmara Municipal: quanto custa o funcionamento do legislativo

A manutenção da Câmara Municipal de Curitiba tem um forte impacto no orçamento municipal. Apenas em 2024, a previsão de gastos operacionais com a estrutura do poder legislativo é de R$ 195 milhões.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Radiografia da Câmara Municipal: quanto custa o funcionamento do legislativo

• Compras pela internet de até US$ 50 começam a pagar 20% de tarifa

• Comerciante escuta explosão e bombeiros apuram suspeita de queda de avião no PR