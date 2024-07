Da superação ao sucesso: a redenção de Liliu no Paraná Clube O atacante Liliu foi um dos protagonistas da volta do Paraná Clube à elite estadual. Remanescente do ano passado, o atacante foi...

‌



A+

A-

Do choro ao acesso: atacante Liliu vive redenção no Paraná Clube

O atacante Liliu foi um dos protagonistas da volta do Paraná Clube à elite estadual. Remanescente do ano passado, o atacante foi do choro ao acesso. Marcou dois gols no 3 a 0 sobre o Patriotas, domingo (14), e deu a volta por cima junto com o clube.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Do choro ao acesso: atacante Liliu vive redenção no Paraná Clube

• Resultado da Super Sete 570 de hoje (15/07/2024); prêmio R$ 350 mil

• RIC Notícias Noite mostra aumento da vazão das Cataratas nos últimos dias