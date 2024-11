Debate acirrado entre candidatos a prefeito em Londrina “Banco de tempo” permitirá confronto direto durante o debate em Londrina, que será transmitido simultaneamente pela rádio Jovem Pan... Ric|Do R7 16/10/2024 - 21h47 (Atualizado em 16/10/2024 - 21h47 ) twitter

RICtv promove debate entre candidatos que disputam o segundo turno em Londrina

Neste sábado (19), a RICtv Record Londrina promove um debate com os candidatos a prefeito no segundo turno. Com mediação do jornalista Gustavo Parra, o evento será transmitido também pela rádio Jovem Pan News a partir das 21h.

