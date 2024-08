Debate Quente sobre Radares de Trânsito em Curitiba As multas geradas pelos radares em Curitiba foram um dos principais pontos de discussão no primeiro debate... Ric|Do R7 09/08/2024 - 00h07 (Atualizado em 09/08/2024 - 00h07 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Radar de trânsito pauta primeiro debate à Prefeitura de Curitiba

As multas geradas pelos radares em Curitiba foram um dos principais pontos de discussão no primeiro debate à Prefeitura da capital paranaense. A discussão entre promover educação no trânsito e o combate ao caráter arrecadatório desses instrumentos movimentou os debatedores.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Radar de trânsito pauta primeiro debate à Prefeitura de Curitiba

• Pessoas em situação de rua preocupa candidatos à Prefeitura de Curitiba

• Candidatos à Prefeitura de Curitiba destacam propostas ao transporte público em debate