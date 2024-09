Debate sobre a obrigatoriedade do voto no Ponto de Vista O programa Ponto de Vista desta segunda-feira (9), irá falar sobre a obrigatoriedade do voto. De acordo com dados do […] O post Obrigatoriedade... Ric|Do R7 09/09/2024 - 13h27 (Atualizado em 09/09/2024 - 13h27 ) ‌



Obrigatoriedade do voto é o assunto do Ponto de Vista – Especial Eleições Caroline de Souza Machado

O programa Ponto de Vista desta segunda-feira (9), irá falar sobre a obrigatoriedade do voto. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na última eleição, em 2022, mais de 32 milhões de eleitores cadastrados e com o título regular não compareceram às urnas no primeiro turno.

