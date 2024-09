Debate sobre a segurança das urnas eletrônicas em destaque No “Ponto de Vista – Especial Eleições” desta quarta-feira (11), Manuella Niclewicz conversa com Gilmar José Fernandes de Deus, secretário... Ric|Do R7 11/09/2024 - 14h01 (Atualizado em 11/09/2024 - 14h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Segurança nas urnas eletrônicas é o assunto do Ponto de Vista – Especial Eleições

No “Ponto de Vista – Especial Eleições” desta quarta-feira (11), Manuella Niclewicz conversa com Gilmar José Fernandes de Deus, secretário de Tecnologia da Informação (TI) do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, e Arthur Rollo, advogado especialista em direito eleitoral, sobre a segurança das urnas eletrônicas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Veja todos os detalhes sobre o retorno de Deolane à prisão na Hora da Venenosa

• Receita para usar no leite dá mais energia e ajuda a diminuir a fome

• Segurança nas urnas eletrônicas é o assunto do Ponto de Vista – Especial Eleições