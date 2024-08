Debates sobre o Futuro do Leite no Agroleite 2024 RIC Rural em pauta no Agroleite debateu sobre mercado e as transformações na cadeia produtiva do leite. Confira mais detalhes na... Ric|Do R7 11/08/2024 - 11h16 (Atualizado em 11/08/2024 - 11h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

RIC Rural em pauta no Agroleite 2024

RIC Rural em pauta no Agroleite debateu sobre mercado e as transformações na cadeia produtiva do leite. Confira mais detalhes na reportagem e do mundo rural no site RIC Rural www.ric.com.br/ricrural

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Dois corpos de vítimas da queda do avião da Voepass são identificados pelo IML

• Jovem é assassinada a tiros enquanto trabalhava em carrinho de lanche no Paraná

• Cooperativa integrada e suas placas solares