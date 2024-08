Decisão à Vista: Maringá Enfrenta Inter de Limeira nas Quartas da Série D! Os jogos do Maringá contra o Inter de Limeira, pelas quartas de final da Série D, têm datas e horários definidos... Ric|Do R7 21/08/2024 - 13h01 (Atualizado em 21/08/2024 - 13h01 ) ‌



Quartas de final da Série D: CBF marca Maringá x Inter de Limeira; veja datas

Os jogos do Maringá contra o Inter de Limeira, pelas quartas de final da Série D, têm datas e horários definidos. Por ter feito a melhor campanha, o Dogão vai decidir a vaga para a Série C do Campeonato Brasileiro em casa.

