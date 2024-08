Decisão do CNJ: Desembargador Afastado por Comentários Controversos O Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) manteve na última sexta-feira (2) o afastamento do desembargador... Ric|Do R7 05/08/2024 - 17h26 (Atualizado em 05/08/2024 - 17h26 ) ‌



CNJ mantém afastamento de desembargador por fala polêmica sobre as mulheres

O Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) manteve na última sexta-feira (2) o afastamento do desembargador Luis Cesar de Paula Espíndola, do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), após a fala do desembargador afirmando, entre outras coisas, que “as mulheres estão loucas atrás de homens”.

