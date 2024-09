Decisão do MPE pode abrir caminho para candidatura de Rangel O Ministério Público Eleitoral (MPE) do Paraná manifestou-se favoravelmente ao recurso eleitoral interposto por Marcelo Rangel Cruz... Ric|Do R7 05/09/2024 - 20h51 (Atualizado em 05/09/2024 - 20h51 ) ‌



Ministério Público Eleitoral do Paraná recomenda deferimento de candidatura de Marcelo Rangel

O Ministério Público Eleitoral (MPE) do Paraná manifestou-se favoravelmente ao recurso eleitoral interposto por Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, ex-prefeito de Ponta Grossa, no processo que contesta a decisão de indeferimento de sua candidatura à prefeitura nas eleições majoritárias de 2024. A Procuradoria Regional Eleitoral recomendou que a decisão anterior, que impugnava o registro da candidatura com base em irregularidades em convênios firmados durante sua gestão, fosse revista.

