Decisão do STJ impacta projeto de nova estrada no litoral paranaense O Governo do Paraná terá que recomeçar do zero o processo de licenciamento ambiental do projeto da nova Faixa de Infraestrutura no...

O Governo do Paraná terá que recomeçar do zero o processo de licenciamento ambiental do projeto da nova Faixa de Infraestrutura no litoral. Isso porque uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspendeu a licença ambiental prévia para a obra. Para os ministros, a licença não cumpre todos os estudos previstos em lei.

