Decisão do TJ revoga medidas cautelares contra Claudio Dalledone Uma liminar do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) revogou a decretação das medidas cautelares impostas contra o advogado Cláudio...

‌



A+

A-

Liminar do TJ revoga decisão que impôs medidas cautelares a Dalledone

Uma liminar do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) revogou a decretação das medidas cautelares impostas contra o advogado Cláudio Dalledone pela 1ª Vara Criminal de Paranaguá, no processo que condenou 14 pessoas por envolvimento em um esquema de fraude no pagamento de indenizações a pescadores do litoral paranaense. A decisão do desembargador substituto Benjamim Acácio de Moura e Costa, da 2ª Câmara Criminal do TJ saiu na noite de terça-feira (9).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Liminar do TJ revoga decisão que impôs medidas cautelares a Dalledone

• Reforços do Brasileirão: veja quem chega em cada clube nesta janela

• Bebê de 4 meses morre durante passeio com os pais em calor de 48°C