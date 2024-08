Decisão do TRF4 Impacta Obras da Ponte de Guaratuba O Jornal da Manhã, da rádio Jovem Pan, desta terça-feira (27) destaca uma decisão do Tribunal Regional Federal... Ric|Do R7 27/08/2024 - 07h31 (Atualizado em 27/08/2024 - 07h31 ) ‌



Jornal da Manhã destaca decisão do TRF4 sobre obras da Ponte de Guaratuba

O Jornal da Manhã, da rádio Jovem Pan, desta terça-feira (27) destaca uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) sobre as obras da Ponte de Guaratuba. Em decisão nesta semana, o órgão suspendeu por 60 dias a ação que questiona o licenciamento ambiental da construção no Litoral do Paraná.

