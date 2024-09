Decisão inusitada: cachorro ganha pensão após divórcio de tutores A tutora de um cachorro, de Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais, conseguiu o direito de receber pensão alimentícia provisória para... Ric|Do R7 10/09/2024 - 15h01 (Atualizado em 10/09/2024 - 15h01 ) ‌



Cachorro recebe direito a pensão após divórcio de tutores; entenda

A tutora de um cachorro, de Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais, conseguiu o direito de receber pensão alimentícia provisória para o animal após divórcio no casamento. Ela ganhará o equivalente a 30% do salário mínimo, cerca de R$ 423,60, do ex-marido, e destinará ao tratamento das doenças do bicho.

