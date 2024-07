Decisão judicial determina a prisão de ex-diretor da Petrobras Renato Duque A Justiça Federal da 4ª Região decretou nesta quinta-feira (18) a prisão do ex-diretor da Petrobras Renato Duque, que foi condenado... Ric|Do R7 18/07/2024 - 14h50 (Atualizado em 18/07/2024 - 14h50 ) ‌



Justiça determina a prisão de ex-diretor da Petrobras Renato Duque ANDRE DUSEK

A Justiça Federal da 4ª Região decretou nesta quinta-feira (18) a prisão do ex-diretor da Petrobras Renato Duque, que foi condenado durante a Operação Lava Jato. A decisão da 12ª Vara Federal de Curitiba derruba as medidas cautelares anteriormente impostas, entre elas a que concedeu liberdade da prisão com o uso de tornozeleira eletrônica.

