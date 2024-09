Decisão judicial: motoboy é absolvido em caso de morte de empresário A Justiça do Paraná entendeu que o motoboy Diego Silva Arenhart, agiu em legítima defesa no caso da morte do […] O post Justiça alega... Ric|Do R7 11/09/2024 - 14h41 (Atualizado em 11/09/2024 - 14h41 ) ‌



Justiça alega legítima defesa de motoboy na morte de dono de Hot Dog

A Justiça do Paraná entendeu que o motoboy Diego Silva Arenhart, agiu em legítima defesa no caso da morte do dono da lanchonete Esquina Dog, Antônio Gregório de Almeida. O crime aconteceu em maio deste ano, no bairro Uberaba, em Curitiba. O inquérito foi arquivado nesta terça-feira (10).

