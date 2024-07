Ric |Do R7

Defesa afirma: "Angustiado e ansioso" suspeito no desaparecimento de Ísis

“Angustiado e ansioso”, diz defesa sobre suspeito no desaparecimento de Ísis

Os advogados Renato Tauille, Tainan Lasko e Guilherme Oliveira, que trabalham na defesa do suspeito no desaparecimento da jovem Ísis Vitória Mizerski, afirmaram em entrevista à RICtv Curitiba que Marcos Vagner de Souza está ansioso e angustiado com a situação.

