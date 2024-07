Definições de Candidatos: O Que Esperar das Convenções no Paraná As convenções partidárias que tiveram início no último sábado (20), já definiram diversos candidatos e candidatas... Ric|Do R7 26/07/2024 - 15h33 (Atualizado em 26/07/2024 - 15h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Convenções partidárias: candidatos começam a ser definidos no Paraná; confira

As convenções partidárias que tiveram início no último sábado (20), já definiram diversos candidatos e candidatas às eleições municipais de 2024 no Paraná.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Convenções partidárias: candidatos começam a ser definidos no Paraná; confira

• Londrina Bristlebacks e Coritiba Crocodiles fazem final do Paraná Bowl

• Com prêmio de mais de R$ 200 milhões, +Milionária tem vencedor pela primeira vez