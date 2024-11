Delegada aposentada é encontrada morta em casa; filho é principal suspeito Delegada aposentada é encontrada morta em casa; filho é principal suspeito Ric|Do R7 20/11/2024 - 13h09 (Atualizado em 20/11/2024 - 13h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Delegada aposentada encontrada morta

Uma delegada aposentada, de 70 anos, foi encontrada morta na terça-feira (19) no município de Barbacena, região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais. No mesmo dia, o filho de Suely Márcia Giron de Paula foi preso em flagrante sob suspeita de ter agredido e matado a própria mãe.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este caso chocante.

Leia Mais em Ric:

Idosa de 73 anos morre após ser atacada por Pitbull de estimação

Ísis discutiu sobre gravidez com Marcos antes de desaparecer; veja no Balanço Geral

Irmãos de 20 e 14 anos morrem afogados durante férias de família