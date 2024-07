Delegado Erik Busseti chega para terceiro dia de júri O júri do delegado Erik Busseti, acusado de matar a esposa Maritza Guimarães de Souza e a enteada Ana Carolina de Souza, entra no...

Caso Maritza: júri de delegado chega ao 3º dia; confira passos finais

O júri do delegado Erik Busseti, acusado de matar a esposa Maritza Guimarães de Souza e a enteada Ana Carolina de Souza, entra no terceiro dia nesta quarta-feira (3), em Curitiba. Para esta tarde existe a expectativa do final das testemunhas e com isso o depoimento do réu.

