Delegado Erik Busseti enfrenta segundo dia de julgamento no caso Maritza

Caso Maritza: começa 2º dia de julgamento de delegado; confira detalhes

O julgamento do delegado Erik Busseti, acusado de matar a esposa Maritza Guimarães de Souza e a enteada Ana Carolina de Souza, entra no segundo dia nesta terça-feira (2), em Curitiba. Por volta das 9h, o réu chegou ao Tribunal do Júri em uma viatura da Polícia Penal e tentou se esconder na entrada do plenário.

