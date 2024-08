Delegado Esclarece: Marcos Rone Agiu Sozinho no Caso Ísis As investigações da Polícia Civil do Paraná (PCPR) sobre o crime cometido contra Ísis Victoria Minerski apontam... Ric|Do R7 09/08/2024 - 12h35 (Atualizado em 09/08/2024 - 12h35 ) ‌



Caso Ísis: delegado descarta envolvimento de esposa de Marcos Rone no crime

As investigações da Polícia Civil do Paraná (PCPR) sobre o crime cometido contra Ísis Victoria Minerski apontam que Marcos Rone agiu sozinho no desaparecimento da adolescente. O delegado Matheus Campos revelou que as apurações mostram que o suspeito não contou com a ajuda de terceiros e descartou um possível envolvimento da esposa do vigilante.

