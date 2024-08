Denúncia Chocante: Vigilante Forçou Jovem a Assumir Furto em Caso Ísis O Ministério Público do Paraná denunciou Marcos Vagner de Souza, suspeito de envolvimento no desaparecimento... Ric|Do R7 05/08/2024 - 13h06 (Atualizado em 05/08/2024 - 13h06 ) ‌



Caso Ísis: vigilante apontou arma para outro jovem assumir furto em 2022, diz MP

O Ministério Público do Paraná denunciou Marcos Vagner de Souza, suspeito de envolvimento no desaparecimento da adolescente Ísis Mizerski, por tortura contra um jovem para que ele assumisse dois casos de furto em Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná.

