Denúncia contra policiais por homicídio qualificado em confronto

Policiais são denunciados por homicídio qualificado por morte de jovem em confronto

Quatro policiais militares foram denunciados por homicídio qualificado. A ação penal foi apresentada pelo Núcleo de Curitiba do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná (MPPR) e recebida pelo Judiciário.

