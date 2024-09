Deputado Ricardo Arruda se torna réu em denúncia impactante O Jornal da Manhã, da rádio Jovem Pan, desta terça-feira (3) destaca uma denúncia contra o deputado estadual Ricardo Arruda […] O post... Ric|Do R7 03/09/2024 - 07h11 (Atualizado em 03/09/2024 - 07h11 ) ‌



Denúncia contra deputado Ricardo Arruda (PL) é destaque no Jornal da Manhã

O Jornal da Manhã, da rádio Jovem Pan, desta terça-feira (3) destaca uma denúncia contra o deputado estadual Ricardo Arruda (PL). O político se tornou réu após o órgão especial do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) aceitar a denúncia do Ministério Público (MP) por tráfico de influência, associação criminosa e desvio de dinheiro público.

