Deputados do Paraná querem banir linguagem neutra em hinos O deputado estadual Denian Couto (Podemos) apresentou uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) na Assembleia Legislativa do Paraná... Ric|Do R7 29/08/2024 - 19h01 (Atualizado em 29/08/2024 - 19h01 )



18 deputados assinam PEC que quer proibir linguagem neutra em hinos no PR

O deputado estadual Denian Couto (Podemos) apresentou uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) para proibir o uso da linguagem neutra no hino estadual e também no nacional. 18 deputados já assinaram a PEC, que começa a tramitar na Casa legislativa no estado.

