Deputados do Paraná votam aumento para servidores; confira no RIC Notícias Opinião

Deputados do Paraná votam aumento para servidores; veja no RIC Notícias Opinião

Os deputados estaduais do Paraná começaram a votar nesta terça-feira (9) o aumento para os servidores da Assembleia Legislativa (Alep), do Tribunal de Justiça e de Contas, além do Ministério Público. O assunto é destaque do RIC Notícias Opinião.

