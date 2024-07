Deputados estaduais aprovam reajustes de servidores em votação unânime

‌



Deputados aprovam reajustes de servidores por unanimidade em segunda votação

Os deputados estaduais aprovaram, na tarde desta terça-feira (9), quatro projetos que tratam de reajustes dos servidores do Judiciário e do Legislativo. As propostas foram aprovadas em segunda votação por unanimidade. Entretanto, a proposição que define as diretrizes dos vencimentos dos servidores da Assembleia Legislativa volta para terceira votação.

