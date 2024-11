Desabafo de mãe após tragédia envolvendo seu filho A mãe da criança de 9 anos que confessou ter matado 23 animais em uma clínica veterinária, em Nova Fátima, […] O post “Por favor, não... Ric|Do R7 22/10/2024 - 17h28 (Atualizado em 22/10/2024 - 17h28 ) twitter

“Por favor, não julguem meu filho”, diz mãe de criança que matou 23 animais

A mãe da criança de 9 anos que confessou ter matado 23 animais em uma clínica veterinária, em Nova Fátima, município do Norte do Paraná, pediu para que as pessoas não julguem o filho e que ele já está passando por acompanhamento psicológico.

