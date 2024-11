Desabafo de Ratinho Jr ganha destaque na mídia O RIC Notícias Opinião desta terça-feira (15) repercute o desabafo do governador Ratinho Junior, rebatendo as falas da candidata Cristina... Ric|Do R7 15/10/2024 - 16h28 (Atualizado em 15/10/2024 - 16h28 ) twitter

RIC Notícias Opinião repercute desabafo de Ratinho Jr contra críticas em debate

O RIC Notícias Opinião desta terça-feira (15) repercute o desabafo do governador Ratinho Junior, rebatendo as falas da candidata Cristina Graeml (PMB), que criticou o currículo do chefe do executivo estadual por ter sido sonoplasta da rádio do pai aos 16 anos.

