Desafios à Vista: Tcheco Foca na Final do Paraná Clube

Tcheco projeta Paraná Clube para final: “Tentar desequilibrar o adversário”

O técnico do Paraná Clube, Tcheco, projetou a Divisão de Acesso e falou em “desequilibrar” o Rio Branco-PR. O jogo está marcado para sábado (27), às 16h, no Gigante do Itiberê.

