Desafios do Athletico: Lucho busca esperança em jogos pendentes

Athletico: Lucho se apoia em jogos atrasados e duelos diretos: “Pensar positivo”

O técnico do Athletico, Lucho González, lamentou a derrota por 5 a 2 para o Corinthians, mas falou em “pensar positivo” e citou os jogos atrasados e os confrontos diretos. Com o resultado, o Furacão caiu para 17º e entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão.

